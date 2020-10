Ark Mission biedt opnieuw materiaal over Halloween

Stichting Ark Mission komt opnieuw met materiaal voor kerken en scholen om met kinderen het gesprek aan te gaan over Halloween. Dat feest op de avond voor Allerheiligen vindt plaats op 31 oktober.

Ark Mission, dat als doel heeft kinderen bekend te maken met de Bijbel, ontwikkelde vorig jaar ”Light in the night”. Vanwege „het succes” daarvan heeft de stichting ”Light in the night” vernieuwd en uitgebouwd. Het project „legt de nadruk op het vieren van leven, licht en veiligheid, in plaats van bezig te zijn met dood en angst.”