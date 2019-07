Arjen ten Brinke en Emiel Hop voorgangers Mozaïek033

De evangelische gemeente Mozaïek033 in Nijkerk heeft Arjen ten Brinke en Emiel Hop benoemd als voorgangers.

Dat maakte de gemeente zondag bekend op haar website. Volgens de gemeente is „door de snelle groei van Mozaïek033, eerder dan gedacht, de keuze gemaakt twee voorgangers te benoemen.” Ten Brinke en Hop zullen met ingang van 1 september beiden twee dagen per week voor Mozaïek033 werken.

Na een ‘woestijnperiode’ deel ik graag dit nieuws met jullie! @mozaiek033



https://t.co/ls8PFb5s1z — Arjen ten Brinke (@arjentbrinke) July 7, 2019

Ten Brinke werkt bij International Justice Mission (IJM), een organisatie die slavernij en mensenhandel wereldwijd probeert tegen te gaan. In 2017 werd hij bevestigd in de christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere als wijkpastor voor het stadsdeel Almere-Buiten. Hop werkt als uitgever bij de Evangelische Omroep.

De Mozaïekgemeente werd zo’n acht jaar geleden in Veenendaal opgericht door voorganger en gospelartiest Kees Kraayenoord. De gemeente had in de naam het netnummer van Veenendaal: Mozaïek0318. Sinds januari belegt de snelgroeiende gemeente als Mozaïek033 ook diensten in Nijkerk.