Het volledige archief van het Vaticaan over de Tweede Wereldoorlog wordt vanaf 2 maart voor wetenschappelijk onderzoek opengesteld. In Rome wordt verwacht dat dit de discussie over de rol van het Vaticaan en de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog zal doen oplaaien, zo meldde de Vlaamse nieuwsdienst Kerknet woensdag.

De openstelling van het archief moet onder meer duidelijk maken dat de paus en de Rooms-Katholieke Kerk met actieve stille diplomatie wel degelijk vele Joodse levens hebben gered.