Archief Abraham Kuyper online

Het archief van theoloog en staatsman Abraham Kuyper (1837-1920) staat online. Dat maakte de Theologische Universiteit Kampen (TUK) deze week bekend.

Ook alle digitaal beschikbare publicaties van Kuyper en de Nederlandse theoloog Herman Bavinck zijn bijeengebracht en doorzoekbaar op neocalvinism.org. De projecten zijn gerealiseerd door The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) aan de Theologische Universiteit Kampen.

Het archief van Kuyper behoort tot de collectie HDC/protestants erfgoed van de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam (UBVU). Het is een belangrijk archief in het onderzoek naar de geschiedenis van het neocalvinisme. Het bevat bijvoorbeeld veel stukken over Kuypers Antirevolutionaire Partij (ARP), de Vrije Universiteit die hij oprichtte en de Doleantie (1886), waaruit de Gereformeerde Kerken in Nederland ontstonden. Andere archiefstukken gaan over de schoolstrijd, Kuypers ministerschap, zijn netwerk en zijn persoonlijke leven. Het archief telt onder meer bijna 9000 brieven.

Princeton Theological Seminary in de Verenigde Staten is een decennium geleden, samen met het HDC, begonnen met de digitalisering van het archief. Later heeft het NRI het werk van Princeton overgenomen en voltooid.

De publicaties van Kuyper en Herman Bavinck (1854-1921) betreffen alle digitaal beschikbare uitgaven, inclusief de verschillende edities en de vertalingen. Deze collectie bouwt voort op het materiaal dat in de afgelopen decennia is verzameld op de website neocalvinisme.nl. De Theologische Universiteit Kampen heeft deze collectie enkele jaren geleden overgenomen en deze is nu wat Kuyper en Bavinck betreft verder uitgebouwd.

Later dit jaar doet de UBVU een proef om het handschrift van delen van het archief automatisch te transcriberen, zodat de volledige tekst doorzoekbaar wordt.