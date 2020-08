Archeologen ontdekken oude kerk bij Taborberg

Alfred Muller

Archeologen hebben de overblijfselen van een kerk uit de zesde eeuw opgegraven in het Circassische dorp Kfar Kama in Galilea.

Nurit Feig van de Israëlische Oudheidkundige Dienst gaf leiding aan de opgraving in samenwerking met prof. Moti Aviam van het Kinneret Academische College. De kerk kwam aan het licht bij de aanleg van een speelplaats.

Feig zegt dat het gebouw 12 bij 36 meter groot was. De kerk had een voorhal en drie apsissen. De vloer was belegd met mozaïeken, die de tand des tijds gedeeltelijk hebben doorstaan. De decoraties op de vloer bestonden uit geometrische patronen en blauwe, rode en zwarte bloemmotieven. De kerk bleek ook een kleine relikwieënschrijn te hebben, waarin de beenderen van heiligen werden bewaard.

Kloostercomplex

De archeologen vonden verder enkele kamers naast de kerk. Uit onderzoek met een grondradar bleek dat er zich nog meer vertrekken naast het gebouw bevonden. Mogelijk ging het om een groot kloostercomplex.

In de jaren zestig van de vorige eeuw vonden archeologen in het dorp Kfar Kama een kerk uit de eerste helft van de zesde eeuw. Volgens Aviam ging was dat mogelijk de dorpskerk.

Het gebouw dat nu werd ontdekt, was waarschijnlijk rond dezelfde periode verbonden aan een klooster aan de rand van het dorp.

De ontdekking duidt er mogelijk op dat christenen in de Byzantijnse tijd veel waarde hechtten aan de Taborberg, die zes kilometer ten zuidwesten van deze plek ligt. De christelijke traditie verbindt deze berg aan de verheerlijking van Christus.