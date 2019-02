Archeologen hebben in de Grote Kerk te Zwolle een grafkelder ontdekt. Dat gebeurde tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden, meldde RTV Oost maandagavond.

De kelder ligt midden in de kerk. Stadsarcheoloog Michael Klomp hoopt komende week duidelijkheid te hebben over de identiteit van de persoon of personen die in de grafkelder begraven zijn.

In de kerk wordt deze week begonnen met de aanleg van een nieuwe vloer. Daarom is er haast geboden bij de inspectie van de archeologische vondst.