Archeologen Israël stuiten op kerk uit zesde eeuw

Archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst hebben bij Beit Shemesh tussen Jeruzalem en Tel Aviv overblijfselen ontdekt van een Byzantijnse kerk die aan „een glorieuze martelaar” gewijd was.

De basiliek waar het om gaat, was langwerpig van vorm. Twee rijen kolommen verdeelden de kerkhal in drie delen. Voor de ingang van de kerk was een hof, ook wel atrium genoemd, aangelegd. Met de kamers om de kerk heen besloeg de totale oppervlakte 1500 vierkante meter.

De bouw van de kerk begon onder keizer Justinianus I, in de zesde eeuw (527-565). Later, tijdens het bewind van keizer Tiberius II Constantijn (574-582), werd een zijkapel aan de kerk toegevoegd.

Fresco’s

Volgens Benjamin Storchan, de leider van de opgravingswerkzaamheden, bevestigt de uitbreiding onder keizer Tiberius II Constantijn dat het om een belangrijke plek ging.

Kunstenaars versierden de mozaïeken met afbeeldingen van planten, fruit, vogels en geometrische figuren. Op de muren brachten zij fresco’s aan.

Een inscriptie die de onderzoekers in de hof vonden, meldt dat de kerk aan „een glorieuze martelaar” was gewijd. De identiteit van deze martelaar is nog onbekend. Mogelijk zullen wetenschappers daarover in de toekomst op grond van oude teksten meer helderheid kunnen verschaffen. De pracht van het bouwwerk en de inscripties duiden er in elk geval op dat het om een belangrijke persoon ging.

Bij Beit Shemesh in Midden-Israël zijn overblijfselen ontdekt van een Byzantijnse kerk uit de zesde eeuw. beeld Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst

Blijkbaar werden in een crypte van de kerk de relieken van de martelaar bewaard. „In Israël zijn slechts een paar kerken ontdekt waarbij de crypte nog helemaal intact was”, aldus Storchan. „Twee parallelle trappen voerden naar deze ruimte. De ene was de ingang en de andere de uitgang. Hierdoor konden grote groepen christelijke pelgrims de plek bezoeken.”

In een van de hallen van de kerk bevond zich een groot doopvont, in de vorm van een kruis. Bij de opgraving zijn ook Byzantijns glaswerk en een grote collectie olielampen gevonden.

Tentoonstelling

Jongeren waren behulpzaam bij de opgravingen, in het kader van het vak Israëlstudies op de middelbare school of een programma om hen voor te bereiden op dienst in het leger.

De opgraving werd gefinancierd door het Israëlische ministerie van Huisvesting. Op de plek waar archeologisch onderzoek is verricht, zal een nieuwe wijk worden gebouwd voor de stad Beit Shemesh, namelijk Ramat Shemesh. Het is volgens een zegsvrouw van de oudheidkundige dienst nog onzeker of de opgegraven kerk in een archeologisch park komt te liggen.

Het Bijbellandenmuseum van Jeruzalem opende woensdag een tentoonstelling waarop een aantal voorwerpen uit de opgegraven kerk is te zien.