Arabische huiskerk groeide uit tot pioniersplek Zeist

Christenen, moslims, jezidi’s; ze ontmoeten elkaar bij pioniersplek Zeist. Om te zingen, te bidden en eens per maand gezamenlijk te eten. Evangelist Samer Younan: „We hopen en bidden dat er een Nederlands-Arabische gemeente ontstaat.”

De komst van vluchtelingen naar Nederland is misschien wel Gods plan, denkt Mohammed Aldaibis uit Zeist. „Wij kunnen ze hier het Evangelie doorgeven.”

video

De Irakees is een van de circa tachtig bezoekers van de Arabische dienst, vrijdagavond in gebouw De Citadel in Zeist. De man, die al achttien jaar in Nederland woont, behoort tot de grondleggers van de pioniersplek in Zeist. Samen met zijn echtgenote Rana. „Ik was moslim, maar door de gebeden van mijn vrouw leerde ik zeven jaar geleden Jezus kennen. In de jaren erna groeide er in ons huis een kleine kerk waar Arabische mensen samenkwamen. Sinds twee jaar kunnen we gelukkig hier terecht.”

Tijdens de dienst bedient Mohammed de beamer. Op een groot scherm voorin de zaal projecteert hij de teksten. Van het lied ”U zij de glorie” bijvoorbeeld, of van ”O hoofd vol bloed en wonden”. Onder begeleiding van een pianist en gitarist zingen de aanwezigen vol overgave. Eerst in het Arabisch, daarna in het Nederlands. Sommigen gaan staan en klappen mee. Een jonge vrouw pinkt een traantje weg.

Opstanding

Terwijl de laatste klanken van de liederen langzaam wegsterven, neemt Tedros Gergis het woord. „Dit is geen samenkomst voor christenen alleen”, zegt de Sudanese voorganger in het Arabisch. „Ook als je moslim bent, ben je hartelijk welkom. Datzelfde geldt voor boeddhisten, en mensen die geen geloof hebben.” De aan Evangelie & Moslims verbonden evangelist Samer Younan vertaalt de woorden van de Afrikaan. Een tel rust zijn blik op een vrouw met een blauwe hoofddoek. Dan met een lach: „Ook jezidi’s zijn hartelijk welkom.”

Gergis heeft ”De opstanding” als thema voor zijn meditatie gekozen. Hij leest het gesprek tussen Jezus en Martha uit Johannes 11 vers 25 tot en met 27 voor. In dat Bijbelgedeelte zegt Jezus tegen Martha dat Hij de Opstanding en het Leven is. Hij vraagt Martha of zij gelooft dat iedereen die in Hem gelooft in eeuwigheid niet zal sterven. In het paradijs was er geen dood, legt de Sudanees uit. Maar sinds de zonde van Adam en Eva moeten alle mensen sterven, of ze nu rijk zijn of arm. Jezelf redden door veel te bidden of religieus te zijn loopt op een mislukking uit, waarschuwt de man. Er moet hulp van een andere kant komen. „Alleen Christus, de Zoon van God, kan jou redden. De dood is gehoorzaam aan Zijn stem.”

Zo’n twintig mensen zijn moslim of hebben een islamitische achtergrond. Voor hen licht Gergis toe wat hij bedoelt met „Zoon van God.” „Vat dat op als een soort eigenschap van Christus. Het wil niet zeggen dat God getrouwd is.”

De meeste bezoekers zijn Syriërs die in hun thuisland tot de Syrisch-Orthodoxe Kerk behoorden. Zo ook Arameeër Gaby Mriki. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Utrecht en hoorde enkele maanden geleden van de pioniersplek in Zeist. „Wij zijn in het verleden een paar keer naar een Nederlandse kerk in Groenekan geweest, maar het Nederlands is voor ons een barrière. Hier horen we het Evangelie in onze eigen taal.” Een protestantse samenkomst is weliswaar heel anders dan hij is gewend, maar dat maakt hem niet veel uit. „Mijn dochter is gedoopt in een rooms-katholieke kerk in Frankrijk. Jezus is overal Dezelfde.”

Een aantal Nederlanders is betrokken bij de pioniersplek. Coördinator is Mirjam Pierik uit De Bilt. Zij zorgt er onder meer voor dat er boodschappen voor het eten worden gekocht en stuurt chauffeurs aan. „Het is de bedoeling dat iemand van de doelgroep dit uiteindelijk gaat overnemen, maar dat is nu nog niet aan de orde. Velen voelen zich vooral gast. En Arabieren vinden dat gasten bediend mogen worden.”

Moslimland

Het regelen van allerhande zaken doet Pierik met liefde. „In het verleden werkte ik voor Operatie Mobilisatie. Ik droomde ervan uiteindelijk te worden uitgezonden naar een moslimland om daar mensen over Jezus te vertellen. Mijn thuissituatie liet dit echter niet toe. Toen hoorde ik van dit initiatief in Zeist. Nu jaag ik mijn droom na, maar zonder daarvoor Nederland te hoeven verlaten.”

Drie Zeister kerken steunen project

Iets na halfzeven klingelt een bel in gebouw De Citadel in Zeist. Etenstijd. Evangelist Samer Younan spreekt een kort gebed uit. Daarna lopen de aanwezigen naar het loket bij de keuken om een halalmaaltijd te halen. Vanavond staat er rijst met gehaktballen in tomatensaus op het menu.

In Zeist komen elke vrijdagavond Arabischsprekenden samen rondom een open Bijbel. De vaste kern van de pioniersplek wordt gevormd door zo’n 35 trouwe bezoekers. Maar als er vooraf samen wordt gegeten, komen er zo tachtig mensen. Asielzoekers, statushouders en anderen.

De pioniersplek begon zo’n twee jaar geleden op initiatief van stichting Evangelie & Moslims. Het project wordt gesteund door drie Zeister kerken: de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Ark, de Bethelkerk (PKN) en de Evangelie Gemeente Zeist. Younan: „We hopen en bidden dat er een Nederlands-Arabische gemeente ontstaat, maar dat is aan de Heere. Hij doet wat goed is.”