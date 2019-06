Arabieren steeds minder religieus

Steeds meer mensen in de Arabische wereld geven aan niet langer religieus te zijn, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Britse omroep BBC.

Het maandag verschenen onderzoek werd eind 2018 en begin 2019 afgenomen door de onderzoeksgroep Arab Barometer. In de studie zijn ruim 25.000 inwoners van het Midden-Oosten en Noord-Afrika ondervraagd.

Sinds 2013 is het aantal mensen dat zich in de onderzochte landen als ”niet-religieus” identificeert, toegenomen van 8 tot 13 procent. De stijging is het sterkst zichtbaar onder degenen jonger dan dertig jaar. Die groep telt 18 procent ”niet-religieuzen”. De enige uitzondering in het onderzoek is Jemen, waar de religiositeit juist is toegenomen.

De studie richtte zich op allerhande onderwerpen, waaronder migratie, vrouwenrechten en seksualiteit. Homoseksualiteit wordt door een groot deel van de ondervraagden afgekeurd. In de meeste landen vinden mensen dodelijke eerwraak acceptabeler dan homoseksualiteit.

In meerdere landen wordt Israël als de grootste bedreiging in de regio gezien, met als koplopers Libanon (79 procent) en de Palestijnse gebieden (63 procent). De Verenigde Staten nemen de tweede plaats in als grootste bedreiger; Iran de derde.

In alle onderzochte landen wordt de politiek van president Poetin hoger gewaardeerd dan die van president Trump. Beiden leggen het in de meeste landen echter af tegen de waardering van het politiek beleid van de Turkse president Erdogan.