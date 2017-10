Apple verbiedt prolife-app na klachten voorstanders abortus

Het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple heeft een prolife-app verboden nadat voorstanders van abortus hadden geklaagd.

Dat meldde Anglican Mainstream, een Engelse nieuwsdienst voor orthodoxe anglicanen, eerder deze week. Het elektronicabedrijf Apple had de app eerder goedgekeurd en in de appstore aangeboden.

De applicatie is ontwikkeld door Human Coalition, een organisatie in Texas (VS) die vrouwen helpt die overwegen een abortus te laten uitvoeren. Via de app kunnen gebruikers bidden voor vrouwen die in een crisis verkeren, en voor hun kinderen.

De applicatie werd in 2014 gelanceerd voor iPhones van zowel Apple als Android.