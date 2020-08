Appel Urk op synode GKV inzake m/v

De vrijgemaakt-gereformeerde kerk ”Rehoboth” te Urk doet een ernstig appel op de generale synode (gs) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) om afstand te nemen van het commissierapport ”Elkaar van harte dienen”.

Dit rapport, over de vrouw in het ambt, staat vrijdag en zaterdag centraal tijdens de GKV-synode. De Urker kerk vraagt „alsnog” ernst te maken met de gevraagde revisie van het synodebesluit m/v en ambt van de gs Meppel 2017.

Het gaat Urk om de „eenheid in waarheid” in de GKV, aldus de brief. Daarom heeft de kerk een afschrift van haar brief gezonden aan de zusterkerken van de GKV. Als „leermoment” stelt de gemeente dat de besluitvorming op de synode van 1943/1944, die tot de Vrijmaking van 1944 leidde, laat zien „dat de gevolgen groot kunnen zijn als het recht doen aan bezwaarden op de synode niet is gewaarborgd.”

De exegese in het commissierapport geeft er volgens de Urker gemeente geen blijk van dat in geloofsgehoorzaamheid gebogen wordt voor Gods Woord. De uitleg wordt bepaald door het toekennen van „een voorrangspositie aan een niet-Bijbelse ‘verlichte’ gelijkheidsideologie.” Ze staat daarmee op gespannen voet met de gereformeerde hermeneutiek, namelijk dat Gods Woord het laatste woord heeft.

Verdachtenhoek

De bezwaarden en Paulus worden in het commissierapport in de verdachtenhoek gezet als „onderdrukkers van de vrouw”, aldus de brief verder. Een gedegen, Schriftuurlijke, beoordeling van hun bezwaren blijft achterwege.

Ook valt Urk over de actieve rol die preses ds. Melle Oosterhuis vervult. „Uit de pers valt op te maken, dat hij zijn plaats in de vergadering niet alleen in technische zin als voorzitter van de synode opvat.”