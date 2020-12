Apostolisch Genootschap opent meldpunt voor oud-leden met geestelijk leed

Het Apostolisch Genootschap komt met een extern meldpunt voor zijn leden en ex-leden. Dat meldde het genootschap dinsdag.

Het meldpunt is er voor „iedereen die geestelijk lijden ervaren heeft door de met name voor de eeuwwisseling heersende organisatiecultuur”, zegt het genootschap. Ook wie leed is aangedaan door het handelen van geestelijk verzorgers binnen de religieus-humanistische beweging kan zich melden. Aan diegenen wordt „professionele ondersteuning” aangeboden.

Het meldpunt is ingesteld naar aanleiding van de reacties die het in april verschenen boek ”Apostelkind” losmaakte onder leden en voormalige leden. Die ervoeren destijds grote groepsdruk. Wie van de groep afweek, werd uitgesloten of publiekelijk terechtgewezen. Leden in nood kregen van de geestelijk verzorgers niet genoeg hulp of verkeerde, onprofessionele hulp. Misstanden, bijvoorbeeld in het gezin, werden toegedekt.

In oktober erkende het Apostolisch Genootschap „de negatieve effecten van de apostolische cultuur in met name de jaren 70 tot en met 90.” Vooral de toenmalige jongeren hebben daar erg onder geleden, gaf het genootschap aan.