Apologeet Norman Geisler (86) overleden

De Amerikaanse apologeet en filosoof Norman Geisler is maandagochtend op 86-jarige leeftijd overleden.

Norman Leo Geisler werd in 1932 geboren in een voorstad van de Amerikaanse metropool Detroit. Al op jonge leeftijd was hij actief in het evangelisatiewerk. Daarbij ontdekte hij over te weinig argumenten en debattechniek te beschikken om ongelovigen te overtuigen. Dat motiveerde hem om filosofie te gaan studeren aan William Tyndale College en theologie aan Wheaton College. Zijn dokterstitel in de filosofie behaalde Geisler aan de rooms-katholieke Loyola University.

Norman Geisler gold in de VS als een van de grote christelijke apologeten. Nationale bekendheid kreeg hij door zijn optreden in het zogenoemde Scopes II Trial (het tweede apenproces) in 1981. Daarin was hij de voornaamste verdediger van het creationistische standpunt.

Geisler ging uit van de absolute onfeilbaarheid en het normatieve gezag van de Bijbel. Hij was een van de initiatiefnemers van de verklaring over het Schriftgezag die in 1987 in Chicago werd opgesteld en getekend. Theologisch noemde Geisler zich een gematigd calvinist. Hij onderschreef de ”vijf punten van het calvinisme”, maar wilde ervoor waken om elk van die punten „uit hun samenhang te trekken. Dan gaat het verkeerd en word je eenzijdig.”

In 2003 heeft Geisler zijn voorzitterschap van de Evangelical Theological Society neergelegd omdat die organisatie volgens hem enige ruimte bood om van Bijbelgetrouwe uitgangspunten af te wijken. Geisler bekleedde ook het voorzitterschap van The Evangelical Philosophical Society en was de oprichter en eerste voorzitter van de International Society of Christian Apologetics.

De begrafenis van Geisler vindt zaterdag plaats in Charlotte in de Amerikaanse staat North Carolina.

