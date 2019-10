Antisemitische en antichristelijke posters Turkije roepen protest op

In de Turkse stad Konya hebben vijandige aanplakbiljetten tegen joden en christenen protesten opgeroepen.

Dat meldde het Duitse persbureau Idea eind vorige week. Op de posters, die waren opgehangen bij bushaltes, stonden een met bloed bevlekt kruis en een Davidster. Ook staat Koransoera 5:51 op de posters: „Gij die gelooft, neem de joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn vrienden van elkaar. En wie van u hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

Nadat foto’s van de posters op internet circuleerden, ontstonden sterke protesten, waarna de biljetten werden verwijderd. Op de posters staan de logo’s van organisaties die verbonden zijn aan de islamitische politieke partij Saadet Partisi. De reclamezuil draagt het logo van het Duitse reclamebureau Wall. Die organisatie nam op Twitter afstand van de posters en meldde sinds oktober 2017 niet meer actief te zijn in Turkije. Het logo op de zuil zou verouderd zijn.

Statement of Wall GmbH concerning photos of antisemitic poster campaign in Konya/ Turkey: As announced already yesterday evening these advertising panels in Turkey are not owned by Wall GmbH. We finished all our business activities in Turkey in October 2017... 1/2