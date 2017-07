Anglicanen stemmen over motie tegen genezingstherapie homo’s

De synode van de Anglicaanse Kerk in Engeland moet zich zaterdag uitspreken over een motie die genezingstherapieën voor homo’s wil verbieden.

De tweejaarlijkse synode van de Engelse Kerk is van vandaag tot dinsdag in York bijeen. Morgen staat een motie op de agenda die is ingediend door synodelid Jayne Ozanne uit Oxford. Ozanne, die twee jaar geleden naar buiten bracht dat ze lesbisch is, komt uit de evangelische vleugel van de kerk. Daar zou ze therapie hebben ondergaan die haar van haar homoseksuele gevoelens moest afhelpen. Ze zegt er echter depressief van geworden te zijn.

Ook uit een onderzoekje dat ze onder homovrienden hield, bleek volgens Ozanne dat genezingstherapieën een verkeerde uitwerking hebben. Sommige homo’s werden zwaar depressief, andere kregen suïcidale neigingen.

In haar motie noemt Ozanne de bekeringstherapieën voor homo’s „onethisch, schadelijk en niet bewezen effectief.” Diezelfde bewoordingen stonden eerder dit jaar in een verklaring die was ondertekend door de Britse beroepsorganisaties van psychologen, seks- en relatietherapeuten en huisartsen. Ozanne vraagt in haar motie de Anglicaanse Kerk die verklaring ook te ondertekenen.

Tegenstanders van het voorstel stellen dat Ozanne op basis van een simpel onderzoekje veranderingen in de kerk wil doordrukken. Zo stelt synodelid Andrea Minichiello Williams (Chichester) tegenover de Britse nieuwsdienst Standard Newswire dat het voorstel politiek is en gevaarlijk voor de „welzijnsdienst” van de kerk. Pastoraal werkers krijgen veelvuldig te maken met mensen die worstelen met de vraag hoe ze hun geaardheid in Bijbels licht moeten duiden. Als deze motie wordt aangenomen, komt volgens Williams al dat pastorale werk van de kerk in een kwaad daglicht te staan.

Boycot

De Engelse nieuwsdienst Christian Today meldde gisteren dat een kleine groep behoudende anglicanen dreigt de synode te boycotten omdat een Schotse bisschop is uitgenodigd voor de vergadering. De bisschop, John Armes van Edinburgh, was degene die bij de Schotse Episcopaalse Kerk de motie indiende die ertoe leidde dat deze kerk vorige maand het homohuwelijk accepteerde. De bisschoppen van Canterbury en York nodigden Armes voor de kerkvergadering in York uit.