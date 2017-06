Anglicanen overwegen liturgische viering bij geslachtsverandering

De Anglicaanse Kerk in Engeland overweegt een liturgische viering in te voeren om geslachtsverandering van transgenders kerkelijk te markeren. Dat meldde het Katholiek Nieuwsblad deze week op basis van berichtgeving in The Gospel Herald.

Een voorstel daartoe zal volgende maand tijdens de algemene synode van de Church of England in stemming worden gebracht. Daarnaast zal worden gestemd over een voorstel om de zogeheten conversietherapie voor homoseksuelen te veroordelen. Die wordt „schadelijk” genoemd. Ook zal er worden gesproken over de vraag of het huwelijk alleen betrekking heeft op een relatie tussen een man en een vrouw.

Voorstanders van de moties stellen dat sommige geestelijken zich gedwongen zien om transgenders in „onofficiële vieringen” welkom te heten. De Anglicaanse Kerk zou transseksualiteit ondubbelzinnig moeten erkennen, aldus liberale kerkleden.

In de beoogde vieringen „in doopsstijl” zouden transgenders officieel van naam moeten kunnen veranderen.

Behoudende anglicanen reageren onthutst over de voorstellen. „Waarom discussiëren wij hier eigenlijk over?”, vraagt Andrea Williams zich af. De voorzitter van Christian Concern heeft alle begrip voor mensen die zich niet gelukkig voelen met hun sekse. „Maar volgens het christelijk geloof heeft God ons man of vrouw gemaakt. De kerk zou deze mensen moeten helpen om de schoonheid van de door God gegeven sekse te zien in plaats van ze in verwarring te brengen.”