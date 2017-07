Anglicanen ontwikkelen liturgie voor transgenders

De bisschoppensynode van de Anglicaanse Kerk in Engeland heeft zaterdag met een ruime meerderheid een motie aangenomen die genezingstherapieën voor homo’s verbiedt. Verder wil de kerk een liturgie ontwikkelen voor mensen die transgender zijn.

De synode nam een motie aan van ds. Chris Newlands om liturgisch materiaal te ontwikkelen dat de verandering van een kerklid naar een ander geslacht markeert. „Ons welkom moet als Christus zijn, onze armen wijd uitgestrekt in liefde”, aldus ds. Newlands. „Dat we hen welkom heten, is het kenmerk van onze bediening in Jezus’ Naam.”

De tweejaarlijkse synode van de Engelse Kerk heeft van zaterdag tot morgen in York plaats.