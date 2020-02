Anglicanen betuigen spijt over racisme in de kerk

De Church of England heeft dinsdag in Londen spijt betuigd over racisme binnen de kerk. Aartsbisschop Justin Welby zei zich te „schamen” voor de vijandige houding van veel anglicanen tegenover nieuwkomers.

De kerkleider verwees dinsdag op de generale synode van de Kerk van Engeland naar de zogenoemde Windrush-generatie, mensen uit onder meer de Caraïbische gebieden die tussen 1948 en 1971 naar het Verenigd Koninkrijk kwamen. Ze waren vaak niet welkom in de parochies.

„Ik heb me vaak afgevraagd hoe het kwam dat de Duitse kerk in de jaren dertig niet inzag wat er met de Joden gebeurde”, zei Welby. „Ik denk dat ze het gewoon niet echt hebben gemerkt. Misschien geldt dat ook voor de manier waarop we ons sinds Windrush hebben gedragen.”

De generale synode boog zich dinsdag ook over maatregelen om stress en burn-out bij geestelijken tegen te gaan. In een rapport wordt het belang van coaching en mentoraat benadrukt. Het bevorderen van het welzijn van predikanten en andere geestelijken is een gezamenlijke opdracht, aldus de synode.