Anglicaanse Kerk verzuimde kinderen te beschermen tegen misbruik

De Anglicaanse Kerk in Engeland en Wales heeft verzuimd kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik door kerkelijke leiders en voorgangers.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport over seksueel misbruik binnen de Anglicaanse Kerk. Dat kwam tot stand op basis van openbare hoorzittingen voor een onafhankelijk onderzoek naar kindermisbruik (IICSA). Tussen de jaren veertig en 2018 zijn 390 kerkelijke functionarissen veroordeeld voor misbruik.

In het rapport komt naar voren dat de Anglicaanse Kerk ruimte gaf aan een cultuur waarbinnen daders zich konden verschuilen, om de reputatie van de kerk hoog te houden. De kerk ging daarmee in tegen de eigen moraal van het helpen en zorgen voor onschuldigen en kwetsbaren.

„Vele decennia lang heeft de Anglicaanse Kerk gefaald in het beschermen van kinderen en jonge mensen tegen seksueel misbruik. In plaats daarvan heerste er in de kerk een cultuur waarin daders zich konden verschuilen en slachtoffers met hun verhaal op drempels stuitten”, aldus de leider van het onderzoek, prof. Alexis Jay.

Het rapport beveelt de kerk onder meer aan om een betere manier te ontwikkelen om op klachten te reageren en de regel weer in te voeren dat welke functionaris dan ook uit de kerk kan worden gezet bij misbruik. Verder moeten de kerken in Engeland en Wales elkaar informeren over daders die van de ene naar de andere instelling verhuizen.

De Anglicaanse Kerk bood dinsdag kort na het verschijnen van het rapport excuses aan. „Het rapport is schokkend om te lezen. Hoewel verontschuldigingen de effecten op de slachtoffers en overlevenden nooit zullen wegnemen, willen wij vandaag onze schaamte laten zien”, zei de bisschop van Huddersfield, Jonathan Gibbs. „De hele kerk moeten lessen trekken uit dit rapport.”