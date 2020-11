Anglicaanse Kerk biedt lhbt-gemeenschap excuses aan

De aartsbisschoppen van Canterbury en York bieden hun excuses aan voor de „grote schade en pijn” die mensen uit de lhbt-gemeenschap binnen de Anglicaanse Kerk is aangedaan.

Dat schrijven de aartsbisschoppen in het voorwoord van het rapport ”Living in Love and Faith” (LLF), dat maandag is gepresenteerd. Het is hun gebed voor de kerk „dat we elkaar dezelfde liefde betonen die we ook hebben ervaren van God.”

Projectcoördinator Eeva John stelde maandag volgens de Britse website Christian Today dat binnen de Anglicaanse Kerk sprake is geweest van een „diepe en pijnlijke” verdeeldheid over het thema seksualiteit. „We moeten onze verschillen van inzicht in een nieuw licht zien, zodat we als kerk gezamenlijk de weg voorwaarts kunnen banen.”

De Engelse Kerk ziet het LLF-project, waarin thema’s als huwelijk, relaties, identiteit en seksualiteit worden uitgelicht, als onderdeel van een kerkbreed leertraject. Naast een boek van 480 pagina’s maken ook films, podcasts, een cursus en een onlinebibliotheek met informatie over seksuele diversiteit daarvan deel uit. Aan het project hebben meer dan veertig mensen meegewerkt. Naast theologische en historische elementen krijgen ook ervaringsverhalen van betrokkenen een plaats.

Aanbevelingen

Lokale kerken worden aangemoedigd om in 2021 met de studie aan het werk te gaan. Zij kunnen aanbevelingen geven voor een vervolgtraject. De ”Next Steps Group”, bestaande uit twaalf bisschoppen, gaat de feedback in 2022 verwerken. Mogelijk volgen na die tijd vervolgstappen op het niveau van de generale synode.

Leden van de evangelicale stroming in de Anglicaanse Kerk, verenigd in de Church of England Evangelical Council, hebben maandag laten weten de uitgaves van het LLF-project „nauwgezet” te gaan bestuderen.

Uit een verklaring op de website Anglican Mainstream, die informatie verstrekt voor „orthodoxe anglicanen”, blijkt dat het zij vooral zullen toetsen of de inhoud van de LLF-materialen „overeenstemt met wat de Bijbel leert.” Ze moedigen alle evangelicalen aan om zorgvuldig mee te doen met en te luisteren naar de discussies, maar ook om „onverminderd” te strijden „voor het geloof dat eens en voor altijd is overgeleverd aan de heiligen.”