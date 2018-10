Andrew Brunson: Gebed gaf mij kracht in Turkse gevangenis

De Amerikaanse voorganger Andrew Brunson las tijdens zijn gevangenschap het meest uit 2 Timotheüs, waar Paulus schrijft over verdrukkingen lijden. „Het gebed gaf mij kracht.”

Brunson zei dat kort na zijn aankomst in de Verenigde Staten zaterdag tegen Amerikaanse media. De predikant werd vorige week vrijdag vrijgelaten in Turkije, nadat hij twee jaar gevangenzat op beschuldiging van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in dat land in 2016.

Volgens Brunson en zijn vrouw Norine kregen ze beiden, nadat ze in oktober 2016 werden opgepakt, te horen dat ze een bedreiging vormden voor de staatsveiligheid en gedeporteerd zouden worden. „We waren in afwachting daarvan, maar er gebeurde niets.” Norine werd na dertien dagen vrijgelaten, maar Andrew mocht pas deze zomer de gevangenis verlaten en kreeg vervolgens huisarrest.

De gevangenneming van de pastor van een protestantse gemeente in Izmir leidde tot spanningen in de relatie tussen Turkije en de VS. De Amerikaanse president Trump legde zelfs sancties op tegen hooggeplaatste regeringsfunctionarissen van de NAVO-bondgenoot.

Openlijk werk

De arrestatie van Brunson en zijn vrouw op 7 oktober 2016 kwam voor het echtpaar volkomen onverwacht. „We hebben 23 jaar openlijk gewerkt in Turkije. We hebben met mensen over Jezus gesproken en vluchtelingen geholpen. Niets daarvan bedreigde de nationale veiligheid.”

Toen duidelijk werd dat Brunson voor langere tijd achter de tralies zou blijven, brak er een onzekere periode aan voor zijn vrouw en familie. Norine: „Ik wilde bij Andrew in de buurt zijn, maar wist niet of ik in Turkije mocht blijven.” Andrew: „De eerste maanden zat ik soms alleen opgesloten en dan weer in een overvolle cel.”

De Amerikaanse voorganger kon het tijdens zijn gevangenschap volhouden door de kracht van het gebed, zo zei hij. Hij werd naar eigen zeggen genegeerd door medegevangenen, uitgescholden en valselijk beschuldigd.

Bijbel

Zijn vrouw zag Brunson elke week gedurende 35 minuten, door glas. Via een telefoon konden ze met elkaar praten. Brunson: „In mijn cel las ik veel in 2 Timotheüs, het Bijbelboek waarin Paulus spreekt over lijden en het voleindigen van de loopbaan.” Toen bekend werd dat Brunson vrij zou komen, ging het echtpaar op de knieën in het gerechtsgebouw. Norine: „Voor ons deed het er niet toe wat anderen daarover dachten.”

Het echtpaar kan voorlopig niet terugkeren naar Turkije. „Maar we blijven van het land houden. We hebben er goede vrienden, we bidden om zegen voor Turkije.”