Amsterdamse raadsfracties willen dat college geloofsvrijheid beschermt

Het Amsterdamse college dient de geloofsvrijheid te beschermen. Ook moet de gemeente pal staan voor „Amsterdammers die van hun geloof afvallen of overstappen naar een andere religie.” Daartoe roepen VVD, FVD, CDA en CU op.

In een woensdag door de vier partijen ingediend initiatiefvoorstel willen zij dat het college werk maakt van vijf zaken.

1. Er moet beter zicht komen op hoeveel Amsterdammers bedreigd of geïntimideerd worden omdat ze hun geloof verlieten of zich bekeerden tot een (andere) godsdienst.

2. De bereidheid van mensen om aangifte te doen nadat ze zijn bedreigd vanwege geloofsverlating moet omhoog.

3. De boodschap dat Amsterdammers vrij zijn om een godsdienst te verlaten of andere religie te kiezen, moet bespreekbaar worden gemaakt en onder de aandacht gebracht.

4. Aan vluchtelingen en asielzoekers moet worden voorgehouden dat geloofsvrijheid in Nederland de norm is, dat dit inhoudt dat geloven ook op een andere manier mag en mensen vrij zijn om wel of niet te geloven.

5. Mensen die anderen bedreigen, moeten worden gestraft. „De gemeente moet zich scharen aan de zijde van de slachtoffers.”

De indieners doen een aantal concrete voorstellen waarmee het college in hun optiek aan de slag zou moeten. Zo willen ze dat in het voorgestelde nader onderzoek onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende religies waar mensen naartoe overstappen dan wel vanaf stappen.

Ook zou de gemeente een folder moeten ontwikkelen waarin staat welke rechten en vrijheden Amsterdammers hebben en op welke overheidssteun zij kunnen rekenen bij bedreigingen.

De achtergrond van het initiatiefvoorstel is een vorige maand verschenen verkennend onderzoek naar bedreiging en intimidatie bij geloofsverlating of bekering in Amsterdam. Daaruit bleek dat er in de Nederlandse hoofdstad inderdaad bedreiging en geweld voorkomt.

In de Amsterdamse raad is er sinds begin 2018 aandacht voor het thema. Een artikel in het Reformatorisch Dagblad over ex-moslims die regelmatig bedreigd worden in Nederland, ook in Amsterdam, trok de aandacht van VVD en CDA. Die partijen stelden daar toen raadsvragen over.

