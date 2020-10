In Amsterdam-Zuidoost riepen leden van zo’n veertig pinksterkerken zaterdag inwoners op zich te houden aan de coronamaatregelen. Het initiatief kwam van een koepel van pinksterkerken, naar aanleiding van zorgen over het hoge aantal besmettingen in het stadsdeel.

In dertig auto’s reden gemeenteleden door de straten en stopten op strategische plekken om flyers uit te delen. Ook droegen ze vlaggen met hun boodschap in verschillende talen.