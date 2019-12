Amsterdam aan zet rond kunstwerk Oude Kerk

De gemeente Amsterdam moet toezicht houden op een zorgvuldige omgang met het interieur en orgel van de Oude Kerk in Amsterdam. Daar ging vorige maand het omstreden kunstproject ”Poems for Earthlings” van start.

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) schrijft dat in reactie op kamervragen van SGP-Kamerlid Bisschop over vermeende schade die er in de Oude Kerk is ontstaan door stofneerslag „als gevolg van installaties, te zware constructies en onverantwoorde ingrepen.” Volgens Van Engelshoven is er contact geweest tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente. „Daarbij is geconcludeerd dat voldoende brandveiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Ook is er geen schade geconstateerd aan het orgel.”

De gemeente mag geen vergunning geven als het gebruik van een rijksmonument onacceptabele risico’s met zich meebrengt. Ook de installatie ”Poems for Earthlings” van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas is door Amsterdam van tevoren beoordeeld. De gemeente oordeelde dat er geen vergunning nodig was voor deze tijdelijke tentoonstelling, die een „verdedigingslinie” symboliseert.

De Amsterdamse CDA-fractie heeft onlangs vragen gesteld aan het college in de hoofdstad. Eerder sloeg de Stichting tot Behoud van de Oude Kerk (SBOK) alarm over de manier waarop Stichting de Oude Kerk (STOK) –die het gebouw beheert en exploiteert– met het monument omgaat.

