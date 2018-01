Amerikaanse theoloog George Lindbeck (94) overleden

De Amerikaanse theoloog George A. Lindbeck is op 8 januari op 94-jarige leeftijd overleden, zo meldt de website van Uniting Church in Australia vrijdag. Lindbeck stond bekend als de vertegenwoordiger van de zogeheten ”postliberale theologie”.

De postliberale theologie is vooral ontworpen door de Amerikaanse theologen Hans W. Frei (1922-1988) en Lindbeck. Inmiddels heeft ze haar aanhangers gevonden onder Britse, Duitse en Franse theologen. De beweging stelt dat een universele, objectieve rationaliteit onbereikbaar is buiten de taal. Dogma’s verwijzen volgens Lindbeck niet naar feiten of standen van zaken, maar bepalen hoe in een bepaalde geloofsgemeenschap over het geloof gesproken worden. De sociale gemeenschap zelf is volgens Lindbeck normatief voor het lezen van Bijbelse teksten.

Lindbeck was actief betrokken bij de dialoog tussen rooms-katholieken en luthersen. Hij was waarnemer bij het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en nam deel aan de Gezamenlijke Werkgroep van het Vaticaan en de Lutherse Wereldfederatie in de periode van 1968 tot 1987.

Lindbeck was bevriend met theologen als Stanley Hauerwas en David Burrell. Hij raakte vooral bekend door zijn werk ”The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age” (1984). Lindbeck, was even als Frei, hoogleraar aan Yale University.