Amerikaanse predikant: Kom geld uit deze manden halen

Kom je niet rond? „Hier is geld voor jullie in deze manden”, aldus de Amerikaanse predikant John Gray.

Op een video op Facebook is te zien dat ds. Gray, predikant van de Relentless Church in Greenwille (South Caroline, VS), voor zijn gemeente staat en vraagt hoe die kan voorzien in de behoeften van mensen. „Zijn er alleenstaande moeders hier? Zijn er weduwen? Alleenstaande vaders, of veteranen die te weinig hebben om rond te komen? Kom naar voren en ga hier staan. Hier is geld voor jullie in deze manden.”

Ds. Gray had moeite om zijn tranen te bedwingen toen de gemeente na zijn actie applaudiseerde. „Dít is de kerk volgens Handelingen”, zei hij.

Zijn daad roept ook kritiek op – van zijn gemeente zijn diverse miljonairen lid. „Niet iedere kerk kan zich dus deze actie veroorloven”, reageert iemand op Facebook.

