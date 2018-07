Amerikaanse predikant blijft vastzitten in Turkije

Een predikant uit de VS mag de uitkomst van zijn rechtszaak in Turkije niet in vrijheid afwachten. De vijftigjarige Andrew Craig Brunson uit North Carolina wordt verdacht van steun aan terreurorganisaties en spionage. Hij kan 35 jaar cel krijgen.

De Turkse autoriteiten arresteerden Brunson in de nasleep van de mislukte staatsgreep in 2016. Hij wordt verdacht van banden met verboden Koerdische organisaties en het netwerk van Fethullah Gülen. De advocaat van de Amerikaan vroeg de rechtbank in Aliaga woensdag opnieuw zijn cliënt voorlopig vrij te laten, maar dat verzoek werd afgewezen. De zaak is verdaagd tot 12 oktober.

De vervolging van de predikant heeft de relatie tussen Turkije en de VS onder druk gezet. Sommige Amerikaanse politici hebben opgeroepen tot sancties als de Amerikaan niet wordt vrijgelaten.