Amerikaanse kerk stuurt zendelingen naar Haagse Schilderswijk

De Reformed Church in America (RCA) gaat samenwerken met zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie (OM) om in Nederland het Evangelie te verspreiden.

Dat berichtte Operatie Mobilisatie onlangs in het jongste nummer van GO Magazine. Voorlopig richt de samenwerking zich op twee projecten: de Schilderswijk in Den Haag en de christelijke leefgemeenschap TASTE! in Delft. De RCA, een Amerikaans gereformeerd kerkgenootschap, zal deze twee projecten financieel steunen.

Daarnaast komt er ook een Amerikaans echtpaar van de RCA naar Nederland om samen met OM in de Haagse Schilderswijk, een van de armste wijken van Nederland, te werken.

De RCA ziet het als een plicht om zich op zending in Nederland te richten, vertelt coördinator Scott Engelsman in het magazine. „We voelen ons nog altijd sterk verbonden met het land waar onze voorouders vandaan komen. De ontkerkelijking in Nederland is enorm. Het geloof in God verdwijnt meer en meer uit de samenleving. We willen graag iets teruggeven van wat we ontvangen hebben.”

De RCA wil daarnaast graag meer ervaring opdoen met kerkplantingsinitiatieven en nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals TASTE!.