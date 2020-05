Amerikaanse geneticus Francis Collins krijgt Templetonprijs

De Amerikaanse geneticus Francis Collins krijgt de Templetonprijs voor zijn bijdrage aan wetenschap en samenleving.

De John Templeton Foundation maakte de toekenning deze week bekend. Aan de prijs is 1,25 miljoen euro verbonden.

Collins (70), voormalig directeur van het Human Genome Project dat de menselijke DNA ontrafelde, is nu directeur van de National Institutes of Health. De wetenschapper was de drijvende kracht achter het theïstisch-evolutionistische instituut BioLogos.

Eerder ontving onder anderen godsdienstfilosoof Alvin Plantinga de Templetonprijs.