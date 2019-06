Amerikaanse ethici willen verbod op designbaby

Evangelicale bio-ethici in de Verenigde Staten hebben deze week gepleit voor een verbod op het genetisch aanpassen van embryo’s in vruchtbaarheidsklinieken.

Dat meldde de Amerikaanse nieuwsdienst Baptist Press dinsdag.

Aanleiding is de geboorte van de Chinese tweeling Lulu en Nana vorig jaar. De Chinese wetenschapper He Jiankui maakte in november bekend dat hij de embryo’s genetisch had aangepast met de zogeheten CRISPR/Cas9-methode. De designbaby’s zouden daarmee ongevoelig zijn voor hiv en geen aids kunnen krijgen.

Technologie

De Amerikaanse bio-ethici zien niets in een tijdelijk internationaal verbod (moratorium) op de behandeling, waarvoor sommige wetenschappers pleiten. „De enige manier om toekomstige schade aan mensen te voorkomen, is een verbod op de behandeling en stevige straffen voor het overtreden van de wet”, zegt de baptistische ethicus C. Ben Mitchell tegen Baptist Press.

De geboorte van de tweeling werkte volgens de Amerikaanse hoogleraar moraalfilosofie als een alarmbel. Er is een „dringende behoefte aan wereldwijd beleid” om dergelijke behandelingen te verbieden, vindt hij.

Een commissie van de Zuidelijke Baptisten buigt zich volgende week over een resolutie van Mitchell. Daarin pleit de ethicus voor een verbod op genetische manipulatie.

Volgens Russell Moore van de commissie voor ethiek en godsdienstvrijheid van de Zuidelijke Baptisten heeft de stap om embryo’s aan te passen belangrijke gevolgen voor de manier waarop mensen naar kinderen kijken. „We zien hen dan niet meer als een gave, maar als technologie.”

Technologie is alleen goed als die „ondergeschikt is aan iets groters”, aldus Moore.

Interesse

De website van het magazine The Scientist berichtte vorige week dat er onder meer in Dubai interesse bestaat voor de methode van He Jiankui.

Er klinkt echter ook kritiek. Amerikaanse onderzoekers denken dat de tweeling juist een veel lagere levensverwachting zal hebben door de genetische aanpassing. De wetenschappers vragen zich ook af of de kinderen door de behandeling wel resistent zijn tegen hiv, omdat het effect bij de mutatie alleen wordt waargenomen bij Europeanen en niet bij Aziaten.