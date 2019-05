Amerikaanse auteur Rachel Held Evans (37) overleden

De bekende Amerikaanse christelijke schrijfster Rachel Held Evans is zaterdag op 37-jarige leeftijd overleden.

De auteur kreeg halverwege april een beroerte tijdens een behandeling voor een infectie, waarna ze in coma werd gebracht. Zaterdagochtend overleed ze, maakte haar man bekend via de website van Evans.

Evans schreef meerdere boeken rond christelijke thema’s. In haar bestseller ”A Year of Biblical Womanhood” –vertaald als ”De deugdzame huisvrouw”– beschreef Evans hoe ze een jaar lang letterlijk probeerde te leven volgens Bijbelse voorschriften. In 2015 verscheen ”Searching for Sunday” – in Nederland verschenen als ”Gaan we vandaag?”

Evans sprak zich regelmatig uit rond theologische onderwerpen, onder andere op haar veelgelezen blog. Zo pleitte ze voor vrouwelijke voorgangers en meer openheid voor homo’s in de kerk.

De auteur groeide op in een evangelisch milieu, maar beschouwde zich niet meer als evangelicaal. Evans was lid van de (anglicaanse) Episcopaalse Kerk.

