Amerikaans voorgangersechtpaar komt om bij ongeluk

Een Amerikaanse voorganger en zijn vrouw zijn vorige week omgekomen bij een verkeersongeval in de staat New Mexico.

Dat meldde de nieuwsdienst Baptist Press maandag. Kenny en Melissa Comstock overleden als gevolg van een frontale botsing donderdag waarbij twee auto’s betrokken waren. Een tegemoetkomende bestuurder kwam terecht op de verkeerde weghelft. De drie kinderen van het echtpaar zaten ook in de auto, twee van hen bleven ongedeerd. Een 4 jaar oud zoontje raakte ernstig gewond, maar zal naar verwachting volledig herstellen.

Comstock diende als voorganger in Crossroads Fellowship, in de Amerikaanse staat Texas. Een andere voorganger van de gemeente maakte het nieuws bekend via Facebook, en geeft aan verslagen te zijn. „Op momenten als deze keren wij ons tot het Woord van God, dat schrijft in 2 Korinthe 1:3-4: „De Vader van de barmhartigheden, en de God van alle vertroosting, Die ons vertroost in al ons lijden.”