Ambtsdragersbijeenkomst CGK en HHK: Toe-eigening heil is werk van de Geest

„Prediking is belofteprediking”, aldus ds. P. den Ouden op de ambtsdragersvergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zaterdag in Werkendam. „Wie de belofte gelooft heeft vergeving van zonden ontvangen.”

Ds. Den Ouden, hersteld hervormd predikant te Katwijk en ds. K. Hoefnagel, christelijk gereformeerd predikant te Meerkerk, spraken over ”Toe-eigening van het heil in prediking en pastoraat”.

Er kan alleen sprake zijn van persoonlijke toe-eigening van het heil als dat door God gegeven wordt, zo beklemtoonde ds. D. Bos, christelijk gereformeerd predikant uit Werkendam in zijn openingswoord. De toe-eigening van het heil is een moeilijk onderwerp, stelde ds. Den Ouden aansluitend. „In de prediking wordt het heil uitgedeeld”, zo zei hij. „Prediking is niet alleen uitleg van de tekst maar ook toepassing. Die twee zijn aan elkaar verbonden.” Of, in de woorden van ds. Hoefnagel: „Christusprediking is verwerving en toepassing. Hij is een Middelaar van verdienste en van toepassing.”

In de toe-eigening van het heil gaat het volgens ds. Den Ouden om wat een christenen in Christus hebben, verwijzend naar het doopformulier. Dat ”hebben” is niet iets van afwachten, als een laatste barrière van de Geest die bij de gelovigen het heil in Christus moet toe-eigenen, stelde hij. Hij noemde dat een oneigenlijke tegenstelling. „Het gaat erom dat wat we dat wat we in Christus hebben, ons toe-eigenen.”

In het kennen van Christus klopt volgens de predikant het hart van de prediking. „We leren Christus kennen in het Woord en niet in bijzondere openbaringen. Bekering gaat niet buiten het Woord en het gebruik van de middelen om.”

Dat toe-eigenen gaat, zo vervolgde de predikant uit Katwijk, door het geloof dat zich richt op de belofte van God. Prediking is belofteprediking, stelde hij. „Wie de belofte gelooft heeft vergeving ontvangen.” Ds. Hoefnagel nam afstand van de opvatting dat de beloften alleen gelden voor de uitverkorenen. „Waarom wordt dan bij de Heilige Doop onze naam genoemd en die verbonden wordt met Christus?”, zo vroeg hij.

Voor ds. Den Ouden is de prediking niet vrijblijvend en ook niet beschrijvend. In het pastoraat hoort ds. Hoefnagel vaak. „Ik durf me het heil niet toe te eigenen”, alsof de mens niet verantwoordelijk is om er zich voor in te spannen.” Mensen zijn er volgens hem bedreven in om de kern te omzeilen van waar het in geestelijke zin om gaat. In de prediking is het noodzakelijk, stelde ds. Den Ouden, de wet als kenbron van de zonde en het Evangelie van verzoening voor te stellen. „Niet dat zondekennis een voorwaarde is om tot Christus te komen. Evenmin om in zondekennis te blijven steken. Het gaat om tot Christus te komen.”

De predikant ging ook in op de orde des heils. Ellende, verlossing en dankbaarheid moeten volgens hem niet uit elkaar getrokken worden, maar naast elkaar te blijven staan. „Ook moeten we een bepaalde bekeringsweg niet dwingend voorschrijven.” Om geloofszekerheid te krijgen is het volgens de predikant ook niet nodig om een bepaalde tekst te krijgen. Ds. Hoefnagel beklemtoonde dat de grond van de zekerheid van behoud ligt in de gewisse beloften van God, het getuigenis van de Geest en de vrucht op de dagelijkse bekering.