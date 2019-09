„Ambt van predikant in GKV hoeft niet levenslang te zijn”

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) moeten niet strak vasthouden aan het idee dat het ambt van predikant voor het leven is.

Dat adviseren de vrijgemaakt gereformeerde deputaten predikantszaken in hun beleidsrapport dat de generale synode van de GKV komend voorjaar bespreekt.

Het deputaatschap vindt deeltijdberoepen „onvermijdelijk” in een samenleving waarin „mannen én vrouwen werken en de taken moeten verdelen.” Een levenslang ambt is „mooi”, vinden deputaten. „Maar kun je het vanuit de Schrift hardmaken?”

De kerkorde van de GKV schrijft voor dat een deeltijdfunctie voor minstens 50 procent moet zijn. Wat deputaten betreft, wordt dat aangepast en mogen predikanten ook minder dagdelen in een gemeente werken.

De GKV zouden ook moeten kijken naar een wachtgeldregeling voor predikanten die na een tijdelijke aanstelling geen beroep krijgen. Er moet ook een kerkrechtelijke oplossing worden gezocht voor predikanten met meerdere deeltijdaanstellingen. Een predikant mag nu maar aan één zelfstandige gemeente verbonden zijn.

Oudere predikanten hebben gevraagd of de GKV willen nadenken over een landelijke pool voor predikanten die het gemeentewerk te zwaar en te veeleisend vinden, maar die hun „energie en ervaring graag elders inzetten.”