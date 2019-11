Ambt opnieuw centraal in discussie kerngemeenten

De discussie over het beleidskader kerngemeenten op de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) spitste zich vrijdagmorgen toe op het ambt en wie er in zo’n gemeente nou eigenlijk de sacramenten mag bedienen.

Scriba (secretaris) dr. R. de Reuver merkte voorafgaand aan de discussie over het beleidskader op dat er zoveel reacties van synodeleden waren binnengekomen, dat er wel de hele morgen over gesproken zou kunnen worden. Hij riep namens het moderamen (bestuur) op tot een „voortvarende bespreking.” In april was immers al uitvoerig gesproken over de kerngemeenten gesproken en in juni hield de synode zelfs een speciale vergadering over dit ene onderwerp. Toch bleken de synodeleden vrijdag bijna drie uur nodig te hebben om met elkaar van gedachten te wisselen over de kerngemeenten.

Ambt

De discussie spitste zich, net als de voorgaande keren, toe op het ambt. Verschillende synodeleden uitten tijdens de bespreking hun zorgen over de invulling van de ambten in nieuwe vormen van kerk-zijn die uitgroeien tot kerngemeenten. Een van de vragen was bijvoorbeeld: mag een voorganger binnen die gemeenten nou wel of niet de sacramenten bedienen? En ook de vraag of een predikant nu wel of niet onbezoldigd zou moeten kunnen werken in een kerngemeente, deed het nodige stof opwaaien.

Het bleek nog niet zo eenvoudig om een antwoord te krijgen op alle vragen over de bevoegdheden van verschillende ambtsdragers en voorgangers in kerngemeenten. Dat komt doordat de bezinning op de ambtsvisie van de Protestantse Kerk nog niet is afgerond. Ouderling L. van Doeselaar (Hazerswoude-Dorp) stelde daarom zelfs voor om „het hele spul” maar uit te stellen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet.

Verwarring

Toch werd het wel even echt spannend, toen ds. M. J. A. Schulz (Evangelisch-Lutherse Synode) een amendement indiende. Zij stelde voor dat alle bepalingen uit het besluitvoorstel van het moderamen zouden worden aangenomen, met uitzondering van de passages over de bediening van Woord en sacrament. Het moderamen ontraadde het amendement „ten zeerste”. Dr. De Reuver: „Als u dit aanneemt, komen we in complete verwarring terecht. Dan wordt de huidige praktijk geblokkeerd, ook zoals die er al was vóór april.”

Bijna was die verwarring er geweest. Bij de stemming over het tegenvoorstel bleken 28 van de 58 aanwezige synodeleden vóór het voorstel te zijn. Waren er twee groene kaarten meer de lucht in gegaan, dan was het voorstel aanvaard.

Uiteindelijk stemden de synodeleden –zelfs unaniem– in met het beleidskader. Assessor (vicevoorzitter) diaken J. Galjaard constateerde namens het moderamen „dankbaar” dat dit besluit „na een lange weg” kon worden genomen.