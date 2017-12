„Ambt is gave aan de kerk”

Een hoge ambtsopvatting en de neergang in het kerkelijk leven botsen met elkaar, zo bleek vrijdag tijdens een bijeenkomst van de Gereformeerde Bond. „Als je de traditie wilt vertalen in transitie, moet je weten wat onopgeefbaar is.”

Zo’n zeventig hervormde theologiestudenten kwamen vrijdagmiddag naar De Schakel in Nijkerk voor de jaarlijkse ontmoeting met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze hadden zelf het thema aangedragen: ”het ambt”. Het kerkelijk ambt staat in toenemende mate onder druk, enerzijds door een veranderde visie op het ambt, anderzijds door praktische problemen bij het invullen van vacatures.

Ds. H. J. Lam, hervormd predikant uit Barneveld en oud-voorzitter van de Bond, verwoordde de gereformeerde visie op het ambt. Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, refereerde aan de actualiteit.

Orde

Ds. Lam noemde het ambt van groot belang. „Haal het ambt uit de Bijbel weg en hij is direct een stuk dunner”, zei hij. „Het ambt is ten enenmale onmisbaar en hoort bij de orde van Gods volk, zowel onder het oude als onder het nieuwe verbond. Zo heeft de Drie-enige dat gewild. Daarom is deze orde en dus ook het ambt een heilige en onopgeefbare zaak.”

De predikant kon zich niet vinden in het standpunt van hen die stellen dat het bijzondere ambt opkomt uit het algemene ambt aller gelovigen. Hij maakte onderscheid tussen dat ambt en het specifieke ambt, „dat van Godswege gegeven is om de kerk te bewaren bij het geloof en in het gemeente-zijn geworteld is. De roeping tot het ambt komt uiteindelijk bij God vandaan, want het ambt komt bij Hem vandaan.”

In de verkondiging hebben we te maken met de ”presentia realis” van Christus, aldus ds. Lam. „De dienaar van het Woord representeert Christus. Die staat centraal in het ambt.”

Vergunst stelde dat de beste remedie tegen de uitholling van het ambt een leven onder de heerschappij van Christus is. „Het ambt is een gave van Christus aan zijn kerk. In een tijd van kerkelijke neergang mogen we ons daaraan vastklampen.”

Aandacht

Er is volgens Vergunst sprake van een tekort aan ambtsdragers en van „weinig zicht op het wezen van het ambt. Ook in gemeenten die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen, hoor ik over niet-vervulde ambten. Hoe moet een gemeente verder als de enige ouderling 67 jaar is, hij zijn krachten voelt afnemen en hij de gemeente niet dragen kan?”

De algemeen secretaris, die zijn taak vaak ervaart als „het kanaliseren van de neergang”, vroeg de aanstaande predikanten om zich op bestaande gemeenten te richten. „Pioniersplekken, huisgemeenten – ze hebben nu de aandacht. Een aantal jaren geleden spraken we veel over jeugdkerken. Daar hoor je niet veel meer over.”

Geen rouw

Tijdens de forumdiscussie zei ds. A. J. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond, dat de kerk –ondanks neergang– niet hoeft te rouwen. De predikant uit Elburg is niet tegen elke verandering, maar waarschuwde wel: „Als je de traditie wilt vertalen in transitie, moet je weten wat onopgeefbaar is.”

Scriptieprijs voor Mangold

Matthias Mangold heeft vrijdag de Prof. dr. S. van der Linde-scriptieprijs gekregen voor de beste theologische masterscriptie op het terrein van (de geschiedenis van) het gereformeerd protestantisme. Hij deed onderzoek naar de zeventiende-eeuwse theoloog Salomon van Til. Aan de prijs is een geldbedrag van 250 euro gekoppeld.

Emeritus hoogleraar prof. dr. W. Balke reikte de prijs uit.

Mangold, die aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven studeerde, gaat onder leiding van ETF-hoogleraar prof. dr. Andreas Beck promotieonderzoek doen naar Van Til.