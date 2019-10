Ambassadeur EKD bestrijdt antisemitisme

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft voor het eerst iemand aangesteld als ambassadeur in de strijd tegen antisemitisme.

De Berlijnse theoloog Christian Staffa zal zich aan dit werk wijden tot 2021, het einde van de raadsperiode van de EKD-raad, het hoogste orgaan in de Duitse kerk.

Voorzitter Heinrich Bedford-Strohm verklaarde bij de benoeming dat de „diep beschamende” aanslag op een synagoge in Halle deze maand opnieuw de „bedreigende omvang” van het antisemitisme laat zien. De strijd tegen antisemitisme en racisme is volgens hem niet alleen een taak van de staat, maar ook van de kerk. Antisemitisme is in tegenspraak met alles waar het christendom voor staat, aldus Bedford-Strohm, die verder duidelijk maakte dat de EKD „onveranderlijk” achter haar Joodse zusters en broeders staat.