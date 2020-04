Alternatieve zendingsstage

Robbert Sinon (31) volgt de opleiding tot zendeling aan de Bijbelschool Cornerstone College in Beugen. In april zou hij voor een zendingsstage naar Roemenië gaan, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Robbert loopt een alternatieve stage bij Global Rize, die zending bedrijft via internet en daarvoor voortdurend vrijwilligers zoekt. De eerstejaars Bijbelschoolstudent begeleidt, vanaf de trap in zijn tuin, tachtig studenten die via internet een Bijbelcursus volgen en chatte met Albanezen, Zuid-Afrikanen, Indiërs en Filippino’s die geraakt werden door Bijbelteksten op de Facebookpagina Biblword, waar geloofsvragen kunnen worden gesteld.

„Een Albanees was christen, maar richtte zich volledig op zijn werk als accountant, waarmee hij mensen niet altijd eerlijk behandelde”, vertelt Robbert, die dankbaar zegt te zijn voor de diepe geloofsgesprekken die hij mocht voeren nu veel mensen aan huis gebonden zijn. „De man wil weer als christen leven, hoewel hem dat moeite kost.”