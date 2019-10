Als boer in dienst van de zending in Papoea-Nieuw-Guinea

Hans Beukers werkte als boer in Papoea-Nieuw-Guinea, in dienst van Wycliffe Bijbelvertalers. „Dat is Gods leiding”, zegt hij. „Ik had het zelf niet kunnen bedenken.”

Samen met zijn vrouw Gerline zit hij in de woonkamer van een gehuurd huis op het platteland van Nunspeet. Hun kinderen zijn naar school. Het gezin kwam onlangs terug uit Papoea-Nieuw-Guinea en hoopt er begin volgend jaar weer heen te gaan.

Het is een weinig gehoord verhaal dat Hans vertelt. In anderhalf jaar tijd stampte hij een renderend boerenbedrijf uit de grond voor, jawel, Bijbelvertalers.

Hij volgde een agrarische opleiding in Dronten en werd ondernemer, zij het niet in de agrarische sector. Vier jaar lang liep Hans met een tekst in zijn hoofd die hij niet aan zijn vrouw durfde te vertellen omdat hij wist dat zij niet van het buitenland en van andere culturen hield. De tekst was: „Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.”

Gerline was echter ook veranderd. „In mij was een verlangen ontstaan om naar een derdewereldland te gaan. In de zomer van 2016 besloot ik dat te delen met Hans. Het was voor hem een verrassing. Toen viel die tekst op zijn plek. We voelden dat God ons wilde voorbereiden op iets nieuws.”

Het echtpaar uit Elspeet schreef in 2017 naar verschillende zendingsorganisaties. Eén mail ging naar Wycliffe Bijbelvertalers. Hans: „Aan het einde van een lang gesprek liet de persoon met wie we spraken een brief zien die de organisatie had ontvangen na onze open sollicitatie. In Papoea-Nieuw-Guinea zochten ze een boer voor het houden van rundvee. Er had natuurlijk nog nooit een boer bij hen gesolliciteerd. Dat was Gods leiding.”

Heidens

In februari 2018 vertrok het echtpaar naar het land ten noorden van Australië, het oostelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea. Er worden daar 839 talen gesproken. Papoea-Nieuw-Guinea is een christelijk land: 96 procent van de bevolking is christen. Velen hebben echter nog geen afstand genomen van hun heidense verleden. Wycliffe Bijbelvertalers is er met man en macht bezig om de Bijbel in al die talen over te zetten.

Het werk vordert goed. Op dit moment is de Bijbel in ruim vijfhonderd talen beschikbaar. De Beukers kwamen te wonen in Ukarumpa, een dorp op 1500 meter hoogte in de bergen, met ongeveer achthonderd inwoners die verbonden zijn aan de vertaalorganisatie, sommige als vertaler, andere als ondersteuner. Er wonen mensen van zestien nationaliteiten, onder meer uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Finland, Duitsland en Engeland. Tijdens de gezamenlijke zondagse kerkdiensten zijn Engels en de lokale taal Tok Pisin de voertalen.

De regering heeft de grond indertijd beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat er een agrarisch project zou komen. Hans: „Dat kwam maar niet goed van de grond en er is besloten om het serieus aan te pakken. Toen wij kwamen, liepen er zestig koeien op 150 hectare land. Dat kon anders.”

Hij koos ervoor om met de lokale cowboy, zoals de koeienjongen daar genoemd wordt, mee te werken. Daarmee won hij het vertrouwen van deze lokale boer en leerden ze van elkaar. Ze begonnen met het maken van een vangkooi om de koeien te kunnen vangen, wat eerder maar niet lukte. Daarna splitsten ze de grond en legden ze kavelpaden aan. Hans zag dat er geschikte melkkoeien bij liepen en begon, nadat de koeien gekalfd hadden, met melken.

Op dit moment telt het boerenbedrijf, dat nu vier lokale cowboys in dienst heeft, zestig melkkoeien, terwijl er ruim tweehonderd vleeskoeien in de weiden rondlopen.

De boerderij voorziet de plaatselijke supermarkt van melk, yoghurt, slagroom en kaas. Het is de bedoeling om ook roomijs te gaan produceren. De supermarkt koopt elke week twee koeien die door de cowboys geslacht worden. „Hier kwamen mijn agrarische opleiding en het ondernemer-zijn samen”, zegt Hans. „Dat is Gods leiding. Ik zou het zelf niet hebben kunnen bedenken.”

Lange termijn

Begin volgend jaar hoopt het gezin Beukers weer naar Ukarumpa te vertrekken, nu voor een langere termijn. Hans zal zich dan niet meer uitsluitend met de boerderij bezighouden, maar zich ook gaan inzetten als manager van een taalgroep, waarvoor hij regelmatig met een vliegtuig het binnenland zal intrekken.

Gerline neemt de organisatie op zich van een alfabetiseringsproject voor lokale bewoners. „Het is bijzonder om te merken hoeveel mensen er voor over hebben om zelfstandig de Bijbel te kunnen lezen.”

Hans: „Als ze dat doen, worden ze meer standvastige christen- en. Er is daar een grote honger naar het Woord van God. Het is ons verlangen dat de inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen, zodat ze God beter leren kennen.”

