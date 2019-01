Alpha Nederland komt met opvoedcursus

Alpha Nederland komt met een nieuwe cursus: de Parenting Teenagers Course. Doel is „kerken een middel in handen geven om tussen ouders het gesprek over opvoeding te faciliteren”, zegt relatiemanager Dorine Sommer.

De cursus helpt ouders van tieners om met elkaar in gesprek te gaan over zelfstandigheid, behoeftes, grenzen, social media en verantwoordelijkheid. „Het is de bedoeling dat deze cursus ouders met elkaar verbindt”, legt Sommer uit. „De cursus kan hierbij helpen op een niet-belerende en respectvolle manier.”