Alpha-cursus heeft „grote impact” op deelnemers

Van de deelnemers aan de Alpha-cursus ervaart 92 procent een positieve tot zeer positieve invloed op hun leven. Dat blijkt uit een vrijdag verschenen onderzoek van Alpha Nederland, uitgevoerd door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede.

Het onderzoek toont aan dat de helft van de deelnemers aan de introductiecursus over het christelijk geloof niet in God gelooft of „op zoek” is. Bijna de helft van de deelnemers bezoekt regelmatig een kerk.

In Nederland volgden inmiddels ruim 280.000 mensen een Alpha-cursus. Wereldwijd zijn dat er meer dan 25 miljoen.

De Amerikaanse Barna Group voerde een internationaal onderzoek naar de impact van de Alpha-cursus uit. Hieruit blijkt dat ruim 90 procent van de deelnemers een positieve invloed ervaart.