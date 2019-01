Allard Selles nieuwe bureaumanager HOE

Allard Selles (43) uit Ermelo wordt per 16 maart de nieuwe bureaumanager van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa).

Hij volgt Adré Lichtendonk op, die door de zendingsorganisatie GZB binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt uitgezonden naar Bosnië. Selles is getrouwd met Nieske Selles-ten Brinke. Zij hebben een gezin met vijf kinderen, van wie drie pleegkinderen. Selles is sinds 2009 directeur van de Ichtusschool in Putten, een CNS-basisschool. Hij behoort tot de hervormde gemeente Nieuwe Kerk in Ermelo.