Alistair Begg: Laat in de bus de Bijbel spreken

Ligonier Ministries, een door de Amerikaanse theoloog dr. R. C. Sproul (1939-2017) opgerichte organisatie die het gereformeerde erfgoed wil verspreiden, hield vrijdag en zaterdag voor het eerst een conferentie in Europa. Die vond plaats in de Methodist Central Hall, recht tegenover de Westminster Abbey in Londen.

Binnen, in de hal, staat een levensgroot marmeren standbeeld van de achttiende-eeuwse opwekkingsprediker John Wesley, de stichter van het methodisme. „Eindelijk een standbeeld van iemand die kleiner is dan ik”, zei de Britse koningin Elizabeth in 2005 bij de onthulling van het beeld. De vorstin is 1,63 meter; Wesley was acht centimeter kleiner.

De stenen Wesley staat er nog steeds, met in zijn ene hand een Bijbel. Met de andere wijst hij omhoog. Alsof hij iedereen die binnenkomt wil wijzen op de Redder van wereld.

In de kerkzaal luisteren honderden mensen naar lezingen over Christus, het Licht der wereld. Mark Johnston, predikant van de Bethel Presbyterian Church in Cardiff (Wales), onderstreept dat Jezus de enige Middelaar is, waardoor mensen met God verzoend kunnen worden. „Niemand kan zich verontschuldigen als hij voor Gods rechterstoel staat. Onze houding tegenover Christus bepaalt onze eeuwige bestemming. In dit leven moeten we ontdekken waar we staan. Zien we Hem als onze hoop of als Degene die we verworpen hebben?”

Christus laat Zich als het Licht van de wereld kennen door Zijn Woord. De Bijbel heeft absoluut gezag, benadrukt Alistair Begg, predikant van Parkside Church in Cleveland in de Verenigde Staten, even later. „Toen Elizabeth in 1953 in de Westminster Abbey werd gekroond, kreeg ze een Bijbel. „Dit is de koninklijke wet, dit zijn de levende woorden van God”, werd haar verteld. En met die woorden besteeg ze de troon.”

Christus besteeg een berg en zei: „Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied” (Mattheüs 5:18). Begg: „Jezus en de apostelen gingen uit van de onfeilbaarheid van de Schrift.”

Wat betekent het gezag van de Schrift voor het leven als christen? „Als iemand je in de bus vraagt wat je gelooft over het gezag van de Bijbel, dan moet je geen apologetische uiteenzetting geven. Laat de Bijbel spreken. „Ik begrijp niet alles, maar dit boek begrijpt mij.””

Begg roept op het Woord vrijmoedig en met vreugde te verkondigen. „Christus is het levende Woord. Hij doet het werk, door de Heilige Geest. Laat de Bijbel spreken in de huidige, seculiere cultuur. Net als Spurgeon, Lloyd-Jones en Stott vroeger in Londen deden.”