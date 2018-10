Aline van de Maat voor ZGG uitgezonden naar Ecuador

Aline van de Maat is dinsdag voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) uitgezonden naar Ecuador. Na een taalstudie gaat ze aan de slag als begeleider van het kinder- en jeugdwerk.

In de uitzenddienst, vanuit de gereformeerde gemeente te Amersfoort, ging ds. W. Visscher voor. Hij preekte over Johannes 15:5b: „die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” De predikant stond stil bij de gemeenschap met God, de beloofde vrucht op het werk en de afhankelijkheid van God.

De uitzending werd verricht door ds. G. W. S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap zending. Hij sprak Van de Maat toe en las een brief voor waarin het ZGG-team in Ecuador haar verwelkomt.