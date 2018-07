Algerijnse kerken bezorgd om overheidsbeleid

De aanvankelijke versoepeling van het overheidsbeleid tegenover christenen in Algerije lijkt tegen te vallen. Drie kerken mochten hun deuren weer openen, maar toch werd in de provincie Béjaïa de afgelopen week een andere kerk gesloten.

De beginnende opluchting onder Algerijnse christenen is door de autoriteiten in de kiem gesmoord, zo meldde World Watch Monitor, een organisatie die nieuwsberichten over de vervolgde kerk verspreidt. In juni kregen drie kerken te horen dat zij de deuren weer mochten openen, nadat ze in 2017 als onderdeel van een grotere overheidsoperatie tegen de kerken moesten sluiten.

De autoriteiten hebben afgelopen week echter een andere kerk gesloten. Christenen in Algerije hoopten op een versoepeling van het overheidsbeleid, maar dat lijkt hiermee ongegrond te zijn, aldus World Watch Monitor.

Verzegeld

De kerk die afgelopen week de deuren moest sluiten, staat in het stadje Riki, in de provincie Béjaïa, Er wonen veel Berbers, de inheemse bevolking van Noord-Afrika. De autoriteiten hebben de kerkdeur verzegeld omdat de kerk niet zou voldoen aan een in 2006 uitgevaardigde wet. In deze wet is vastgelegd dat niet-islamitische gebedsdiensten alleen mogen plaatsvinden in daarvoor door de overheid aangewezen en goedgekeurde gebouwen.

Het kerkgebouw in Riki voldeed niet aan deze eis, omdat de gemeente niet was ingeschreven bij de overkoepelende protestantse kerk, l’Église Protestante d’Algérie (EPA).

Esaid Benamara, de voorganger van de gemeente, zegt dat deze beschuldiging onterecht is. De kerk heeft al in september vorig jaar geprobeerd zich te registreren bij de EPA. Door de druk vanuit de overheid werden daar echter geen nieuwe kerken toegelaten, met als gevolg dat de gemeente wel illegaal moest blijven. Volgens het christelijke nieuwsplatform Christian Today wordt de wet uit 2006 door de autoriteiten gebruikt om hard tegen illegale huisgemeenten op te treden.

De bevolking van Algerije bestaat voor 99 procent uit moslims. In het land, nummer 42 op de ranglijst christenvervolging van Open Doors, zijn ongeveer 75.000 christenen. De meesten van hen maken deel uit van de Berberbevolking.

Oneerlijk gevecht

De druk op Algerijnse kerken en individuele gelovigen is de afgelopen maanden behoorlijk toegenomen, ondanks de eerdere hoopvolle signalen. Jefta Alberts, manager marketing en communicatie bij Open Doors: „Toen een aantal kerken de deuren weer mocht openen, leek er even sprake van wat meer vrijheid, wat onder christenen voor een opleving van hoop zorgde. We hadden echter geen officieel signaal van de overheid gekregen dat het beleid versoepeld zou worden. Het bleef dus bij een waarneming.”

De situatie is voor christenen in het land nog steeds erg instabiel, aldus Alberts. „De autoriteiten grijpen de kleinste redenen aan om kerkgebouwen te sluiten. Als er door de week kinderactiviteiten plaatsvinden, zien ze dat al als oneigenlijk gebruik van het gebouw en als reden om het te laten sluiten. Het is een oneerlijk gevecht.”

Ook de woordvoerder van het Algerijnse project van de zendingsorganisatie GZB legt de nadruk op de instabiele situatie in het land. „Hoewel de heropende kerken een rechtzaak hebben gewonnen en ook hun Bijbelschool mag blijven functioneren, blijft de druk van de overheid aanwezig. Maar Algerijnse christenen zijn moedig.”