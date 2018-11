Algemene zendbrieven onderstrepen apostolisch getuigenis over Jezus Christus

De zogenaamde algemene zendbrieven of ”katholieke” brieven aan het einde van het Nieuwe Testament bevestigen Jezus als hoeksteen en rots van het geloof. „Het getuigenis over Jezus Christus is daarmee voluit apostolisch te noemen en in lijn met de canonieke evangeliën.”

Dat concludeert Roelof Alkema in zijn proefschrift ”The Pillars and the Cornerstone. Jesus Tradition Parallels in the Catholic Epistles”, waarop hij vrijdag promoveert aan de Theologische Universiteit Kampen. Alkema (39) is pastor van De Stadskerk in Groningen, een vrije baptistengemeente.

Alkema onderzocht de relatie tussen traditionele overleveringen van en over Jezus, de zogeheten ”Jesus Tradition”, en de zeven katholieke brieven: Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas. Deze staan ook bekend als de algemene zendbrieven. Er is volgens Alkema een toegenomen aandacht voor deze ”katholieke” brieven als canonieke groep binnen het Nieuwe Testament. Verwijzend naar de apostelen, die als steunpilaren golden (Galaten 2:9), wordt deze groep ook wel de ”Pillar collection” genoemd.

Alkema concludeert dat er een „fundamentele overeenstemming” is tussen wat in de katholieke brieven over Jezus gezegd wordt en wat andere Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament over Hem meedelen. „Jezus, Jezus, zoals de katholieke brieven hem presenteren, is niet een theologische constructie, maar een historisch persoon, in lijn met de Jezus die we kennen van het historische Jezus-onderzoek. Er is een mogelijke uitzondering van Judas, een briefje dat te kort is om voldoende informatie te bieden over de verhouding tot Jesus Tradition.”

Volgens Alkema is er ook een fundamentele overeenstemming tussen de canonieke evangeliën, de brieven van Paulus en de katholieke brieven. „Voor ieder van deze geldt dat zij bewust getuigen van Jezus. Iedere bundeling van brieven heeft zijn eigen specifieke manier om dit te doen. Voor de katholieke brieven geldt dat zij van Jezus getuigen vanuit een apostolisch perspectief.”

Wat houdt dat apostolisch gezag in?

„In mijn onderzoek spreek ik niet zozeer over apostolisch gezag, maar over apostolisch getuigenis. Dat er in het Nieuwe Testament als het ware met één mond gesproken wordt over wie Jezus is –hoe rijkgeschakeerd dat getuigenis ook is–, wordt door theologen en onderzoekers wel eens uit het oog verloren. Er is sprake van een historische lijn, een inhoudelijke continuïteit tussen wie Jezus op aarde was en hoe Jezus als Heer gepreekt werd en wordt in de kerk.”

Is het een bijzondere ontdekking dat de katholieke brieven het historisch karakter van het leven van Jezus bevestigen? Ze maken toch deel uit van de canon?

„In die zin is het geen bijzondere ontdekking. Als gelovigen verhouden we ons op een bepaalde manier tot de canon. De Bijbel mag met gezag in ons leven spreken, en we gaan er van uit dat de Bijbel ook met gezag over de Zoon van God spreekt. Voor de academische wereld zit er tussen het historisch karakter van het leven van Jezus en de inhoud van de canon van het Nieuwe Testament vaak heel wat ruimte. Er zijn ook heel wat theologen die het gebrek aan continuïteit tussen verschillende onderdelen van de canon onderstrepen. Zonder alle plooien te willen gladstrijken, denk ik dat dit onderzoek belangrijke inzichten aandraagt als het gaat over het bestaan van een fundamentele continuïteit tussen de historische Jezus en de Heere Jezus, over wie we kunnen lezen in de brieven van het Nieuwe Testament.”

Wat is in dit opzicht het verschil tussen de katholieke brieven en die van Paulus?

„Het verschil zit hem in de eerste plaats in de auteurs. Paulus is als auteur, ook met zijn eigen levensverhaal, nadrukkelijk aanwezig in zijn brieven. Veel van zijn brieven lees je als een levendige correspondentie, waarin gepassioneerd bepaalde standpunten worden ingenomen en verdedigd. Je kunt zijn brieven heel goed naast elkaar leggen, de inhoud ervan vergelijken en onderzoeken, omdat het steeds dezelfde stem is die spreekt. De katholieke brieven worden de ”algemene” zendbrieven genoemd. Ze hebben meestal ook een meer algemeen karakter. Je vindt hier niet de doorgaande lijn van die ene auteur. Dat maakt dat de katholieke brieven minder populair zijn, zowel als onderwerp voor de prediking als voor onderzoek.”

Wat is de relevantie van uw onderzoek voor de huidige wetenschappelijke bestudering van het Nieuwe Testament?

„In mijn onderzoek breek ik een lans voor de waarde van de katholieke brieven en voor de canonieke functie ervan. Het is misschien moeilijker om die groep als een eenheid te zien dan de brieven van Paulus, maar er is toch een eenheid ondanks de verscheidenheid. Daarnaast zet ik vraagtekens bij de manier waarop er soms onderzoek wordt gedaan naar evangelietradities en het ontstaan van de evangeliën. In dat onderzoeksveld worden de verschillen soms uitvergroot, terwijl het apostolisch getuigenis ook daar met een duidelijke stem spreekt.”