Al ruim honderd kerken doen mee met Kerkproeverij

Meer dan honderd kerken hebben zich inmiddels aangemeld voor de derde editie van de landelijke actie Kerkproeverij.

Dat meldde de Raad van Kerken, organisator van het initiatief, deze week. Bij de Kerkproeverij worden leden van kerken en geloofsgemeenschappen opgeroepen in een bepaald weekend iemand uit te nodigen om mee te gaan en zodoende eens „te proeven aan de kerk.” Dit jaar is het weekend van 28 en 29 september gekozen voor de actie.

Volgens de Raad van Kerken hebben zich inmiddels geloofsgemeenschappen van allerlei signatuur aangemeld voor de actie, van rooms-katholiek tot gereformeerd en evangelisch.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, is blij met het animo: „We zien dat Kerkproeverij bij veel kerken steeds bekender wordt. Zo laten we met elkaar zien dat iedereen welkom is in de kerk. Sterker nog: je wordt uitgenodigd. Onze hoop is dat mensen niet alleen horen dat ze welkom zijn, maar het ook echt proeven. Als kerk mogen we daarom oefenen met het verwelkomen en uitnodigen van mensen.”

Nieuw dit jaar is dat deelnemende geloofsgemeenschappen een gratis spandoek krijgen wanneer zij zich aanmelden. „Hun gemeenschap komt dan op een overzichtskaart te staan, zodat mensen die (nog) geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, wel weten waar ze terechtkunnen.” Crouwel: „Doordat het spandoek straks bij kerken van allerlei kleur zal hangen, is het direct ook een mooi getuigenis van eenheid en samenwerking.”

Aan de eerste editie van de Kerkproeverij, in 2017, deden ruim 450 kerken mee. De actie van de Raad van Kerken in Nederland werd toen ondersteund door 22 kerkgenootschappen. Inmiddels werken ook Alpha Nederland, de IZB, MissieNederland en de omroepen EO en KRO-NCRV mee aan het initiatief.