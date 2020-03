”Africa Mercy” vertrekt vanwege corona uit Senegal

Hospitaalschip ”Africa Mercy” van hulporganisatie Mercy Ships vertrekt naar alle waarschijnlijkheid dit weekend uit Dakar, de hoofdstad van het Afrikaanse land Senegal. Oorzaak: de coronapandemie.

Het schip, dat ingericht is om uiteenlopende operaties bij patiënten uit te voeren, gaat vervroegd voor twee maanden in onderhoud. Normaal gesproken wordt dit in de zomermaanden gepland.

Alinda Lenting van Mercy Ships Holland zegt dat het onmogelijk is om het werk op dit moment nog in Senegal voort te zetten. „We willen de veiligheid van onze patiënten en van onze vrijwilligers niet in gevaar brengen. In Senegal is het coronavirus ook opgedoken en op een schip zitten mensen toch erg dicht op elkaar. Bovendien hebben we niet de mogelijkheid om te testen of mensen het virus hebben. Versterkende factor is dat er op het schip ook geen beademingsapparatuur aanwezig is. Dit zou dus onnodig gevaar opleveren voor patiënten en vrijwilligers. We hebben daarom de moeilijke beslissing genomen om tijdelijk te vertrekken. Het laatste wat we willen, is een corona-uitbraak op het schip. Maar het vertrek raakt de vrijwilligers wel; zij zien toch de concrete patiënten voor zich.”

Alle patiënten zijn inmiddels van boord. Ook een groot aantal vrijwilligers is vertrokken, zegt Lenting. „Dat heeft deels te maken met het feit dat bepaalde landen van plan waren hun grenzen te sluiten. Voor een deel gaat het ook om mensen die in eigen land nodig zijn in de ziekenhuizen.”

Gelukkige omstandigheid is dat ”Africa Mercy” al acht maanden in Senegal is. „Het grootste deel van de missie zit er al op”, zegt Lenting. „Dat betekent dat er geen patiënten meer aan boord waren die nog een lange revalidatieperiode nodig hadden. Zwaardere ingrepen plannen we altijd aan het begin van de periode. De patiënten die nu van boord zijn gegaan kunnen met wat middelen goed thuis verder herstellen.”

Volgens Lenting is het de bedoeling dat ”Africa Mercy” na het onderhoud terugkeert naar Afrika. „We onderzoeken nog of ons schip dan ook kan worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus. We hebben twee maanden om daarvoor plannen te maken. Gebed om wijsheid is ook in dit opzicht belangrijk.”

Onzekere factor is nog wel of het onderhoud van het schip wel kan plaatshebben. Door een lockdown ter plaatse kan het zijn dat er hiervoor geen vakmensen te krijgen zijn.