Afghaan stak christin neer om geloof

Een 30-jarige Afghaanse moslim doodde een 38-jarige landgenote vorig jaar in het Duitse Prien am Chiemsee, omdat zij zich had bekeerd tot het christendom.

Hij kreeg vrijdag levenslang van de rechtbank in het Beierse Traunstein, aldus Duitse media.

De 30-jarige Hamidullah H. stak de vrouw vorig jaar april met zestien messteken neer voor de ogen van haar twee zoons van vijf en elf jaar bij een supermarkt in de plaats Prien am Chiemsee.

De man, een asielzoeker die sinds 2013 in Duitsland verbleef, handelde vanuit een religieus motief, zo oordeelde de rechter. De dader stelde dat de vrouw verschillende keren bij hem had aangedrongen om zich te bekeren tot het christendom. Hij zei dat dit moeilijk voor hem te accepteren was en „zijn kop gek maakte.”

De Afghaanse, die ook als asielzoeker naar Duitsland was gekomen, had zich tot het christendom bekeerd toen ze nog in Afghanistan woonde. Ze bezocht een protestants kerkgenootschap. Ze kende de verdachte volgens de politie slechts oppervlakkig.

De Duitse federale politie telde vorig jaar bijna honderd aanvallen op christenen en christelijke organisaties in Duitsland. De meeste slachtoffers waren christelijke asielzoekers. Het was het eerste jaar dat de federale politie anti-christelijk geweld bijhield.