Afgescheiden anglicanen VS moeten 29 kerkgebouwen teruggeven

Conservatieve anglicanen in de Amerikaanse staat South Carolina moeten 29 kerkgebouwen teruggeven aan de Episcopaalse Kerk.

Dat heeft het hooggerechtshof van South Carolina vorige week woensdag bepaald.

De conservatieve anglicanen verlieten vijf jaar geleden de Episcopaalse Kerk, de hoofdader van het anglicanisme in Noord-Amerika. Reden was onder meer een conflict over het gezag van de Bijbel en over de inzegening van homoparen. Sindsdien zijn de conservatieve anglicanen van South Carolina verwikkeld in een proces met de Episcopaalse Kerk over hun naam en kerkelijke eigendommen. De conservatieven hebben 50 historische kerkgebouwen ter waarde van 500 miljoen dollar (circa 420 miljoen euro) en tellen zo’n 20.000 leden. Ze maken sinds juni dit jaar deel uit van de Anglicaanse Kerk in Noord-America (ACNA) die zich al eerder, in 2009, afsplitste van de Episcopaalse Kerk.

In het vonnis van het hooggerechtshof staat dat 29 lokale parochies hun kerkgebouw aan de Episcopaalse Kerk moeten teruggeven. Wel mogen de afgescheiden anglicanen hun naam, zegel en symbolen blijven gebruiken. Een lagere rechter had in 2015 nog geoordeeld dat de afgescheiden anglicanen hun kerkgebouwen mochten houden.

De voorzitter van het hooggerechtshof, Costa Pleicones, stelt echter dat de lagere rechter de kerkelijke setting van het conflict te veel heeft genegeerd. Volgens Pleicones heeft de lagere rechter de Episcopaalse Kerk onterecht beschouwd als een congregationalistische kerk. Congregationalisme is een vorm van kerkbestuur waarin elke gemeente onafhankelijk is. In geval van de Episcopaalse Kerk is echter sprake van een hiërarchische kerk, wat volgens het hof gevolgen heeft voor de kerkelijke goederen.